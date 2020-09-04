Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 4 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета АДА.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в парке в кампусе университета.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о созданных в новых корпусах условиях. Он отметил, что строительство новых корпусов велось в 2016-2019 годах. В новых корпусах имеются все возможности для проведения обучения на самом современном уровне. Здесь в распоряжение преподавателей и студентов будут переданы актовый зал на 535 мест, классные и групповые комнаты, библиотека и лаборатории. Классные комнаты оснащены переводческой системой, смарт-досками и другими необходимым учебными принадлежностями.

В одном из новых корпусов Университета АДА расположены факультеты государственных и общественных отношений, бизнеса и экономики. Здесь обучаются около 1500 студентов, в том числе граждане 45 стран. На сегодняшний день в Университете АДА прошли обучение 2000 дипломатов и государственных служащих.

В другом новом здании расположена Школа АДА типа колледжа Университета АДА, которая начала действовать в 2019 году. В школе АДА на азербайджанском и английском языках обучаются около 500 учеников X и XI классов.

Глава государства и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в парке, расположенном на территории кампуса Университета АДА. Основную часть парка общей площадью более 4 гектара составляет полоса озеленения. В этой созданной в оригинальном стиле зоне отдыха максимально сохранена естественная окружающая среда. Здесь также созданы озера.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о плане дальнейшей работы этого высшего учебного заведения.