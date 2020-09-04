МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии.
Об этом говорится в информации, опубликованной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в пятницу Trend.
«Азербайджан осуждает продолжительные попытки боевиков-хуситов обстреливать гражданских лиц и объекты в Саудовской Аравии», - говорится в публикации.
МИД отметил, что Азербайджан поддерживает все меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны.
Отметим, что несколько дней назад боевики-хуситы, используя дрон со взрывчаткой, попытались нанести удар по международному аэропорту «Абха» в Саудовской Аравии.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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