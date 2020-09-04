БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в информации, опубликованной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

«Азербайджан осуждает продолжительные попытки боевиков-хуситов обстреливать гражданских лиц и объекты в Саудовской Аравии», - говорится в публикации.

МИД отметил, что Азербайджан поддерживает все меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны.

Отметим, что несколько дней назад боевики-хуситы, используя дрон со взрывчаткой, попытались нанести удар по международному аэропорту «Абха» в Саудовской Аравии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)