Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация

БАКУ /Trend/ - Привлечение армянских женщин к военной подготовке на оккупированной нагорно-карабахской территории Азербайджана инициатором кампании "Женщины во имя мира" - супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анной Акопян является провокацией.

Об этом в пятницу сказала Trend турецкий эксперт по внешней политике, автор публикаций в газетах "DailySabah" и "Superhaber" Мерве Шебнем Орудж.

Она напомнила, что Никол Пашинян прежде чем стать премьер-министром, заявлял, что готов к диалогу с Азербайджаном и Турцией, но политика, проводимая им после того, как он занял этот пост, оказалась диаметрально противоположной: "Известно, на днях Пашинян находился с визитом в оккупированном Нагорном Каоабахе, выступил с провокационным обращением. Акопян со своей стороны продолжает эту провокацию", - подчеркнула Мерве Шебнем Орудж.

Она добавила, что из внимания месседж Анны Акопян в военной обмундировании, адресованный за рубеж заслуживает особого внимания.

"Ранее было распространено письмо четырех сенаторов о признании Нагорного Карабаха " независимым государством", что совершенно недопустимо. Более того, это говорит о том, что в последнее время армянское лобби в США активизировалось".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.