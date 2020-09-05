Президент Ильхам Алиев поздравил Главного исполнительного директора ПАО НК "Роснефть"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Главному исполнительному директору, председателю правления публичного акционерного общества "НК "Роснефть" Игорю Сечину поздравительное письмо.

"Уважаемый Игорь Иванович,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания со знаменательной датой – 60-летием со дня рождения.

"НК "Роснефть" под Вашим руководством достигла больших успехов и стала одним из лидеров мировой нефтегазовой отрасли.

Сотрудничество "НК "Роснефть" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) является важным компонентом азербайджано-российского энергетического взаимодействия, внося существенный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов", - говорится в поздравительном письме главы государства.