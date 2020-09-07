Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня

БАКУ / Trend / - Как мы уже сообщали, 7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сейеда Аббаса Мусави.

Trend предлагает вниманию читателей высказанные на встрече Президентом Ильхамом Алиевым мысли об азербайджано-иранских двусторонних отношениях.

«Что касается наших двусторонних отношений, то еще раз хочу сказать, что они стремительно развиваются и достигли высокого уровня. В конце июля у меня состоялся телефонный разговор с Президентом господином Роухани. Были обсуждены многие важные вопросы, и мы пришли к договоренности о проведении соответствующими нашими членами правительства в период пандемии встреч в формате видео-конференций, многие встречи уже проведены. Это имеет очень большое значение, потому что мы не хотим терять время. Ведь пандемия, естественно, повлияла на нашу работу».

«Уверен, что в предстоящие годы реализуемые сегодня важные транспортные и энергетические проекты приобретут еще более широкие масштабы. Как вам известно, транспортный коридор Север-Юг может связать не только наши страны, но и все евразийское пространство. Как Иран, так и Азербайджан прилагают огромные усилия для начала функционирования и дальнейшего развития данного коридора».

«Есть хорошие результаты и во всех других сферах – в области инвестирования, электроэнергетики и других отраслях. В том числе, наши связи в военно-технической сфере уже имеют большую историю, достигнуты новые договоренности. Уверен, что наше сотрудничество в этой области будет успешно развиваться и дальше».