Медиа-платформа между Азербайджаном и Турцией чрезвычайно важна - турецкий журналист

БАКУ /Trend/ - Медиа-платформа, которая будет создана между Азербайджаном и Турцией, чрезвычайно важна.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС), генеральный директор Турецко-арабской ассоциации СМИ Фатих Оке.

Он отметил, что Турция и Азербайджан - два братских государства и один народ, сотрудничающие во многих сферах.

"Несмотря на то, что мы полностью и поддерживаем дополняем друг друга во внешней политике, это не нашло полного отражения в СМИ", - сказал Оке.

Он считает, что причина этого - отсутствие конкретной структуры, которая объединила бы СМИ двух стран.

"Считаю, что новая платформа будет крайне важной для преодоления недостатков в работе СМИ", - сказал директор ассоциации.

Он отметил, что, турецкие СМИ, к сожалению, не обладают достаточной информацией о проблемах Южного Кавказа, подчас новости не отражают истинное положение дел.

Оке также сказал, что эта платформа очень важна как для азербайджанских, так и для турецких СМИ с тем, чтобы получать новости из первичного и более точного источника.

Отметим, что делегация во главе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента - Хикметом Гаджиевым посетила Стамбул.

Основная цель визита - создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществлять обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе более активно популяризировать наши страны в мире посредством социальных медиа ресурсов.

В рамках визита проходят встречи с заведующим отделом по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, руководителями ряда государственных и медийных организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)