В парламенте Азербайджана обсудят сегодня ряд вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено первое заседание осенней сессии парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, сообщает в пятницу Trend.

На заседании будет заслушан отчет о работе комитета, проведенной во время весенней и внеочередных сессий текущего года, утвержден план работы осенней сессии.

Кроме того, в повестку дня заседания включены семь других вопросов, обсуждаемых в первом чтении.

Будут обсуждены предложения о поправках в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана», в связи с учреждением юбилейной медали «10-летие (2012-2022) Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу», а также в Строительный и градостроительный, Трудовой, Уголовный, Гражданско-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Также будут рассмотрены законопроекты об изменениях в законы «О предпринимательской деятельности», «О государственной службе», «О страховании от безработицы», «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год», «О правах ребенка», «О местных (муниципальных налогах и платежах», «О безналичных расчетах», «Об обучении (специальном обучении) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «Об образовании», «О дошкольном образовании», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью» и «Об общем образовании».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)