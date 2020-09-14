Парламентский комитет Азербайджана отчитался по итогам прошлой сессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло первое заседание осенней сессии Комитета международных отношений и межпарламентских связей Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, председатель комитета Самед Сеидов проинформировал присутствующих о повестке заседания.

На заседании был представлен отчет о работе, проделанной Комитетом по международным отношениям и межпарламентским в период за весенней и внеочередной сессии 2020 года. Было отмечено, что в отчетный период проведено шесть заседаний комитета, рассмотрено 22 вопроса, 20 из которых рекомендованы к рассмотрению Милли Меджлисом.

Самед Сеидов подчеркнул, что среди этих вопросов можно было бы особо отметить соглашения с братской Турцией, Болгарией, Италией, Туркменистаном и другими странами, которые служат углублению сотрудничества в различных областях.

Было отмечено, что во время весенней и внеочередной сессий в Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям поступило 2 429 обращений, на каждый из которых был дан ответ в надлежащем порядке.

Было подчеркнуто, что несмотря на пандемию, члены комитета поддерживали связь с избирателями и проводили встречи. В ситуации, возникшей в связи с COVID-19, они всегда навещали избирателей, вели работу по просвещению, оказывали необходимую помощь.

Заслушав информацию, депутаты сочли отчет удовлетворительным и утвердили план работы комитета на осеннюю сессию 2020 года.

Далее председатель комитета прокомментировал законопроект "Об утверждении Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности". Депутаты также рекомендовали законопроект на рассмотрение Милли Меджлисом.

Затем были рассмотрены текущие вопросы. В рамках обмена мнениями зампредседателя комитета Севиндж Фаталиева, депутаты Асим Моллазаде, Эльман Насиров, Кямран Байрамов, Расим Мусабеков, Сабир Рустамханлы, Севиль Микаилова, Турал Гянджалиев, Насиб Магамалиев, Рамиль Гасан, Рамин Мамедов, Сахиб Алиев дали рекомендации и предложения по ряду актуальных вопросов, в том числе о более эффективном налаживании отношений с международными организациями, создании более тесных связей с живущими за рубежом азербайджанцами, разоблачении на международной арене оккупационных намерений и деяний Армении, пресечение незаконного переселения ливанских армян в Нагорный Карабах и другие вопросы.

Вопросы повестки были рекомендованы для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса .

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)