Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Молодые солдаты, завершившие курсы спецподготовки в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Генерал-майор Теймур Эюбов, поздравив личный состав, отметил, что профессиональное выполнение задач военнослужащими на первом этапе азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактико-летных и тактических учений с боевыми стрельбами, проведенных в Нахчыване, является результатом успехов, достигнутых на курсах: "Верим, что солдаты, успешно завершившие курсы спецподготовки, всегда будут отличаться примерной службой".

Вслед за выступлениями солдаты продемонстрировали знания и умения, приобретенные по различным специальностям.

Торжественным строем подразделения молодых солдат были отправлены к местам несения службы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)