Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент, дорогой Брат.

В 102-ю годовщину освобождения Баку Кавказской исламской армией под командованием Нуру Паши вместе с нашими азербайджанскими братьями чту память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути, с уважением вспоминаю наших ветеранов.

Кавказская исламская армия, заложившая историческую основу лозунга «Одна нация, два государства» между нашими странами, стала нашим общим источником гордости и примером нашего вечного братства. Наше братство, доставшееся нам в наследство от наших предков, плечом к плечу боровшихся как в Баку, так и в Чанаккале, сегодня составляет духовную основу нашей общей судьбы.

Сегодня благодаря достойным усилиям и вкладу Вашего превосходительства в наше братство турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах. Вдохновленные историей и силой, которую мы приобрели благодаря нашим несокрушимым связям, наши страны стали гарантами стабильности в регионе.

Безгранично верю в то, что турецко-азербайджанское братство будет вечным, наши страны, как это было до сих пор, и впредь будут рядом друг с другом и в радостные дни, и в трудные времена.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания здоровья и счастья, дальнейшего продолжения прекрасных дней и высокого благосостояния дружественного и братского народа Азербайджана", - говорится в письме Президента Турции.