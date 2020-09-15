Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения продолжает нарушать на оккупированных территориях Азербайджана и на трансграничном уровне все принципы международного права по охране и управлению водными ресурсами.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«Враждебное отношение к природе и экологический террор в Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана, находящихся под оккупацией Армении, создают серьезную угрозу для окружающей среды региона», - говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате загрязнения Арменией трансграничных рек возникла большая угроза для животного мира этих водных бассейнов. Наряду с этим, по причине отсутствия технического обслуживания водохранилища на оккупированных территориях стали источником потенциальной угрозы для проживающего на окрестных территориях населения: «Неприсоединение Армении к Конвенции ООН «Об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер» делает невозможным решение трансграничных водных проблем в рамках международных норм. Резолюция №2085 об умышленном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана, принятая ПАСЕ в 2016 г., и отражающая в себе требование по незамедлительному выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, проведению на месте исследований независимыми инженерами и гидрологами, не выполнена. Наоборот, Армения расширила деятельность в этом направлении. В последние дни Армения перекрыла реку Инджесу, которая, проходя через село Довех Тавушского района Армении, впадает в водохранилище в селе Кемерли Газахского района, лишив тем самым воды местное население».