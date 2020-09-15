В Азербайджане прошло первое заседание Комиссии по борьбе с коррупцией в новом составе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с масштабными реформами, проведенными под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в сфере государственного управления, изменениями в законодательной, исполнительной и судебной власти, в 2020 году обновился состав Комиссии по борьбе с коррупцией.

Как передает во вторник Trend, первое заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана в обновленном составе прошло 15 сентября в видеоформате. На заседании председатель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев был избран председателем комиссии.

В своем выступлении председатель Комиссии Самир Нуриев довел до сведения участников мероприятия основные задачи Комиссии для достижения целей, определенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в области борьбы с коррупцией. Самир Нуриев отметил, что опыт Азербайджана в борьбе с коррупцией носит систематический, всесторонний и новаторский характер. Важной частью стратегии развития Азербайджана, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является решительная борьба с коррупцией. В соответствии с политической волей Президента Азербайджана Ильхама Алиева определены новые стратегические взгляды и задачи в этой сфере, борьба с коррупцией вышла на качественно новый уровень, и в результате успешной экономической, правовой и социальной политики в Азербайджане сформировалась прозрачная система общественных отношений. Обеспечение эффективности государственного управления, применение принципов открытого правительства, развитие электронных услуг - в числе основных направлений государственной политики. В целях дальнейшего повышения прозрачности деятельности государственных органов необходимо расширить применение механизмов общественного контроля и обеспечить эффективность общественных советов. Председатель Комиссии подчеркнул, что необходимо выдвижение новых инициатив для внедрения эффективных механизмов в соответствии с современными вызовами в борьбе с коррупцией. Меры, принимаемые в этой сфере, должны быть направлены на выявление причин случаев, создающих условия для коррупции и создание эффективных механизмов предотвращения подобных негативных случаев.