Глава МИД Азербайджана встретился с послом Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, отметив особую важность отношений между Азербайджаном и Францией, Джейхун Байрамов подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается на высоком уровне с первых лет независимости Азербайджана. Было отмечено, что текущие обмены и контакты между двумя странами в различных сферах, в том числе визиты на высоком уровне, содействуют дальнейшему расширению двусторонних взаимовыгодных отношений.

Посол Закари Гросс передал министру Джейхуну Байрамову искренние поздравления министра европейских и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он сообщил, что министр европейских и иностранных дел Франции пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Париж с официальным визитом.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в политической, экономической, энергетической, торговой, гуманитарной и других сферах. Отметив продолжение политических консультаций между министерствами иностранных дел, полное использование имеющегося потенциала в экономической сфере, в том числе значимость деятельности Межправительственной экономической комиссии, а также успешное сотрудничество в сфере образования на примере Французско-Азербайджанского университета. Было уделено внимание вопросам расширения связей в этом контексте и в дальнейшем.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ о ситуации в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что процесс переговоров по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за крайне провокационного и безответственного поведения армянской стороны. С сожалением были отмечены провокационные действия руководства Армении, способствующие эскалации напряженности в регионе, и тот факт, что сопредседатели Минской группы не отреагировали на подобные провокационные действия. Было подчеркнуто, что неправильно демонстрировать сбалансированный подход по отношению к стране оккупанту Армении и Азербайджану, который находится под оккупацией почти 30 лет. Также было отмечено, что масштабное вооружение Армении в последнее время является показателем того, что страна заинтересована в новых провокациях.

Посол Закари Гросс подчеркнул, что Франция заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, и выразил недовольство отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)