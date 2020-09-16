Взаимные визиты между Азербайджаном и Турцией будут возможны по удостоверениям личности
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверениям личности, точно так же, как и граждане Турции смогут приезжать в Азербайджан по удостоверениям личности.
Об этом сказал замиинистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает в среду Trend.
Он добавил, что предпринимаются необходимые шаги по отмене визового режима и удобному перемещению граждан между Азербайджаном и Турцией.
По словам замминистра, для этого необходимо осуществить надлежащие меры.
Он отметил, что этот вопрос был поднят в ходе визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Турцию, и вопрос был взят на рассмотрение турецкой стороной.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Седова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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