МИД Беларуси проинформирован о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами
БАКУ /Trend/ - Армения отошла от переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, всячески пытается сохранить статус-кво, и вразрез с нормами и принципами международного права с целью изменения демографической ситуации незаконно размещает на оккупированных территориях Азербайджана армянские семьи из Сирии и Ливана.
Об этом посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов сказал на встрече с новоназначенным первым заместителем министра иностранных дел этой страны Александром Гурьяновым, сообщает в четверг Trend.
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МИД Беларуси проинформирован о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами
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