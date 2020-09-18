Помощник Президента встретился с НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 сентября помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках диалога НПО-правительство встретился с руководителями 96 НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Открывший встречу вступительной речью председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики Азай Гулиев отметил, что Совет всегда поддерживает различные инициативы НПО, осуществляющих деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах, выделяет средства на проекты, представляющие общественную актуальность, способствует повышению знаний и умений.

Было доведено до внимания, что этими проектами, реализованными при поддержке Совета, воспользовались десятки тысяч граждан страны. Азай Гулиев сказал, что в рамках грантовых конкурсов Совета 2020 года проекты 214 НПО были посвящены борьбе с пандемией COVID-19, 197 из них оказали различного вида единовременную помощь нуждающимся семьям.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев отметил, что сегодня проводится шестая по счету встреча с одной из наиболее многочисленных групп НПО. Охват деятельности НПО этой группы не только очень широкий, но и играет значимую роль в общественной жизни. Работа, проводимая в нашей стране в социальной, экономической, гуманитарной сферах, свидетельствует о том, что политика, осуществляемая в Азербайджане, способствует возвышению человеческого фактора.

Хикмет Гаджиев подчеркнул важность непосредственного и более эффективного участия НПО в организации общественного контроля за деятельностью центральных и местных органов исполнительной власти согласно призыву Президента Азербайджана. Помощник Президента отметил необходимость создания в связи с этим новых и более гибких механизмов.

Хикмет Гаджиев сказал, что Азербайджан превратился в наиболее стремительно развивающееся, стабильное и мощное государство региона Южного Кавказа. Наша страна смогла сохранить лидерство по темпам роста внутреннего валового продукта, резко снизился уровень бедности, повысились доходы государственного бюджета. Формирование благополучного образа жизни каждого гражданина Азербайджана, обеспечение его нормальной жизни являются одними из главных целей социальной политики, устойчиво проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Проблемы семей шехидов, инвалидов войны, ветеранов, беженцев и вынужденных переселенцев всегда находятся в центре внимания главы государства и Первого вице-президента Азербайджана.

Помощник Президента отметил, что будущее каждой страны соизмеряется уровнем ее образования. Меры, принимаемые в последние годы в нашей стране по развитию образования, дают основание говорить, что будущее Азербайджана в надежных и уверенных руках. Помощник Президента сказал, что сегодня, как и во всех сферах, проводятся основательные и стремительные реформы и в области культуры.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что бесценные заслуги в сферах образования и культуры принадлежат Фонду Гейдара Алиева и его руководителю Мехрибан ханым Алиевой. Он довел до внимания, что расстояние, которое преодолел Азербайджан на пути демократии за годы независимости, многие развитые страны мира преодолели за более долгий срок. Наличие сегодня в нашей стране свободы слова и мнения, политического плюрализма, существование многопартийной системы, создание высоких условий для свободного выбора граждан, достижение важных результатов в сфере строительства правового государства и гражданского общества вошли в ряд важных показателей демократического климата в Азербайджане.

Помощник Президента отметил, что сегодняшняя встреча - прекрасная возможность поделиться мнениями и предложениями НПО. Хикмет Гаджиев сказал, что государство ожидает, что НПО будут активно участвовать в разработке и реализации государственной политики в своих сферах специализации, выступать с инициативами о совершенствовании механизмов сотрудничества между государственными органами и НПО, а также в связи с альтернативными решениями проблем в различных сферах общественной жизни, оперативно реагировать на события в обществе, мобилизовать силы вокруг общественных и национальных интересов, выдвигать инновативные идеи и творческие инициативы, улучшать свою деятельность с учетом передового международного опыта и обеспечивать прозрачность, новые идеи, инициативность и оперативность.

На встрече выступили заместитель председателя Общественного объединения «Центр экономического и социального развития» Рашад Гасанов, председатель Общественного объединения «Изучение экономических ресурсов» Руслан Атакишиев, представитель Общественного объединения «Социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев» Азер Аллахверанов, председатель Общественного объединения социально-стратегических и аналитических исследований Ильгар Гусейнли, председатель Центра помощи экономическим инициативам Самир Алиев, председатель Общественного объединения «Женская инициатива и содействие в решении социальных проблем» Зенфира Мустафаева, председатель Общественного объединения гуманитарной и социальной поддержки «Ени Хаят» Наиля Исмаилова, председатель Общественного объединения «Габалинский региональный молодежный ресурсный центр» Галиб Набиев, председатель Консультативного совета Общественного объединения «Всемирный союз молодых турецких писателей» Акбар Гошалы, председатель Общественного объединения «Поддержка социального, экономического и сельскохозяйственного развития Тертерского района» Зульфия Нуриева, председатель Общественного объединения поддержки решения социальных проблем «Вафа» Фатма Гаджиева, председатель Общественного объединения социально-экономические исследования «Терегги» Индира Шамсивари, председатель Общественного объединения «Содействие решению социально-экономических проблем пострадавших от мин» Мамедгасан Гасанов, председатель Общественного объединения «Поддержка социального развития молодежи» Ровшан Багиров, председатель Общественного объединения регионального развития «Тамас» Судаба Мамедова, председатель Общественного объединения «Губинский региональный ресурсный и учебный центр неправительственных организаций» Эйнулла Хейруллаев, председатель Общественного объединения «Ресурсы и обучение Шамкирских региональных неправительственных организаций» Фуад Бадалов, председатель Общественного объединения «Ресурсы и обучение Ширванских региональных неправительственных организаций» Али Мирзоев, председатель Общественного объединения «Ресурсы и обучение Мингячевирских региональных неправительственных организаций» Физули Асадов, председатель Союза исследования гендерных вопросов и прав человека Рена Мирзазаде, председатель Общественного объединения «Республиканское общество азербайджанских женщин» Бахар Гасымова, председатель Общественного объединения «Центр исследований по проблемам женщин» Севиль Аллахвердиева, председатель Общественного объединения «Социально-моральная поддержка одиноких детей и малообеспеченных семей» Тарана Ахмед, председатель Общественного объединения «Гянджинский региональный женский центр» Малейка Ализаде, председатель Общественного объединения юридической помощи семьям «Мир семьи» Гюлая Сафарова, председатель Азербайджанской организации просвещенной молодежи Рухия Асланова, председатель Общественного объединения «Поддержка инновативного просвещения женщин и детей» Айнур Зульфугарова, председатель Общественного объединения «Азербайджанские дети» Кямаля Агазаде, председатель Общественного объединения Ассоциации «SOS детские села – Азербайджан» Рашад Гусейнов, председатель Общественного объединения «Поддержка детей и подростков» Фархад Абдулов, председатель Общественного объединения «Помощь детям и молодежи, лишенной родительской опеки» Заур Сеидзаде, председатель Общественного объединения «Социальная защита одиноких детей» Ламия Исаева, председатель Общественного объединения мать и дети «Мир» Дуньяханым Алиева, председатель Общественного объединения «Во имя будущего детей» Кенуль Гулиева, председатель Общественного объединения «Женщины XXI века» Махира Амиргусейнова, председатель Общественного объединения «Демократическое общество и защита прав женщин» Мехрибан Абдуллаева, председатель Научно-исследовательского центра общественно-политических процессов и международных связей Самир Адыгезалов, председатель Общественного объединения Международного центра диаспоры Исмаил Агаев, председатель Общественного объединения «Гянджинский евроатлантический информационный центр» Мехман Халилов, председатель Общественного объединения помощи одиноким «Милосердие» Ирада Полад, председатель Общественного объединения «Содействие развитию профориентированного образования» Ирада Алили, председатель Общественного объединения центр координации молодежи «Дружба» Юсиф Агаев, президент Фонда «Хан Шушинский» Бейимханым Вердиева, председатель Общественного объединения «Вклад молодежи» Асим Велиев, председатель Общественного объединения содействия развитию муниципалитетов Ниямеддин Ордуханов, председатель Общественного объединения «Региональное просвещение по социально-экономическому развитию» Эльнара Магеррамова, председатель Общественного объединения «Защита национальных ценностей» Диляра Мухтарова Нагиева, председатель Общественного объединения международных связей и исследований «Евразия» Солмаз Алиева, председатель Мингячевирского Общественного объединения «Ассоциация родителей» Фарман Набиев, председатель Общественного объединения "Ассоциация бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана" Гюнай Шахбазова, председатель Общественного объединения помощи интеллектуальному развитию "Будущее" Кязым Мамедов, председатель Общественного объединения "Центр социального партнерства молодежи" Нихат Аллахъярлы, председатель Общественного объединения "Пропаганда культуры и национальных традиций" Биллур Мамедова, председатель Общественного объединения "Бакинский клуб молодежи" Азер Джавадов, председатель Общественного объединения Зангезурских обществ Гаджи Абдулла, председатель Общественного объединения "Выпускники университетов Турции" Чингиз Байрамов, председатель Молодежного общественного объединения "Одлар Юрду" Нигяр Алескерова, председатель Общественного объединения "Развитие знаний и просвещения" Джамал Мамедов, председатель Общественного объединения «Ассоциация общественной помощи азербайджанской молодежи "Просветительство" Афиг Меликов, президент Фонда Мирзы Алекбера Сабира Севда Тахирли, председатель Общественного объединения «Ассоциация регионального развития молодежи "Наше поколение" Нуреддин Мехдиев, председатель Молодежного общественного объединения "Поддержка одиноких" Хошбахт Сеидова, заместитель председателя Общественного объединения «Азербайджанская молодежная ассоциация «Təfəkkür» Кянан Эйвазов, председатель Общественного объединения «Солидарность женщин» Рухангиз Гусейнова, председатель Общественного объединения "Представители движения Азадлыг" Тахмасиб Новрузов, председатель Общественного объединения "Центр культурного развития" Герай Алибеков, Шабан Насиров из Общественного объединения "Поддержка общественного участия", председатель Общественного объединения по поддержке развития гражданского общества «Qərb-resurs» Рамиль Геюшев, председатель Общественного объединения «Современная женщина Азербайджана» Кямаля Мурадлы, председатель Общественного объединения по просвещению молодежи "Свободные единомышленники" Самира Мустафаева, заместитель председателя Общественного объединения "Мир детей и студенческой молодежи" Бахтимшах Тагиева, председатель Общественного объединения по исследованию миграционных процессов Фарида Велиева, председатель Общественного объединения культурного очага "Ашыг Шамшир" Габиб Мисиров, председатель Общественного объединения просвещения молодежи "Uğur" Аловсат Аллахвердиев, председатель Общественного объединения по просвещению "Инициатива молодежи" Азер Алиев, председатель Общественного объединения по оказанию помощи пленным и заложникам "Həsrət Yolu" Эсмира Оруджева, председатель Общественного объединения азербайджанских историков Мехри Ханбабаева, председатель Общественного объединения "Просвещение и социальное развитие молодежи Бейлягана" Заур Гулиев, председатель Общественного объединения «Гуманитарный прогресс опекунов» Гимаят Ризвангызы, председатель Общественного объединения молодежного движения "Cavan" Рабият Гейдарли, председатель Общественного объединения по охране национально-духовных ценностей "Голос народа" Эльвин Талышинский, председатель Центра экономических исследований Галиб Байрамов, председатель Общественного объединения женщин-просветителей Шаргия Мамедова, исполнительный директор Центра социально-экономических инноваций "Улучай" Ильяс Сафаров, председатель Ассоциации агробизнеса Гянджи Вугар Бабаев, председатель Института по правам граждан Башир Сулейманлы, президент Евразийского фонда сотрудничества Наиля Гашимова, председатель Европейского движения Азербайджана Рамин Гаджилы, председатель Института права медиа Халид Агалы, председатель Общественного объединения Мониторингового центра вещания Насими Мамедли, председатель Общественного объединения помощи решению социальных проблем "Оптимист" Габиль Нифталы, учредитель Центра медиа-исследований Кавказа Азиз Оруджев, председатель Общественного объединения "Новые писатели и мастера искусств" Айдын Абилов, председатель Центра национального мнения Шахрияр Меджидзаде, председатель Общественного объединения "Центр стабильности и развития" Расим Мамедов и председатель Общественного объединения «Во имя социального государства» Фаиг Ахмедов.

Выступившие на встрече руководители НПО подчеркнули важность и полезность нового диалога, регулярно проводимого правительством с НПО в широком формате. Руководители НПО, говоря о вопросах, беспокоящих их в сфере их деятельности, высказали свои мнения и предложения.

Выступивший в заключение помощник Президента Хикмет Гаджиев отметил, что сегодняшние обсуждения были полезными, отзывы и предложения, выдвинутые НПО, будут рассмотрены и предприняты соответствующие шаги по решению обоснованных вопросов.