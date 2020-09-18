Пенитенциарная служба: Суд проявил гуманность в отношении Тофига Ягублу, заменив меру пресечения на домашний арест

БАКУ /Trend/ - Тофиг Ягублу, лишенный свободы по приговору суда, содержавшийся в третьем следственном изоляторе Пенитенциарной службы министерства юстиции, со 2 сентября 2020 года отказался принимать пищу, в связи с чем состояние его здоровья было взято под врачебный контроль и он был переведен в медпункт СИЗО, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.

Для Ягублу была организована консультация врача гражданского сектора Адиля Гейбуллы, с которым он лично знаком. Гейбулла просил перевести его в клинику "City Hospital", в которой он сам работает, чтобы ежедневно контролировать состояние здоровья и осуществлять лечение Тофика Ягублу. В результате 12 сентября Ягублу был помещен в эту клинику. 17 сентября Ягублу был обследован в клинике врачами TƏBİB и медицинской службы Минюста, было диагностировано, что состояние его здоровья стабильное, средней тяжести. В данный момент у Тофига Ягублу нормальные физиологические показатели, но он находится на постельном режиме, жалуется на головокружение и общую слабость, что создает проблему для его участия в судебном процессе.

В связи с тем, что апелляционная жалоба, поданная адвокатами Ягублу, а также ходатайство об изменении меры пресечения в его отношении, находятся в производстве Бакинского апелляционного суда, медицинская служба обратилась в суд с тем, чтобы было учтено состояние его здоровья. Сегодня, 18 сентября, во время предварительного рассмотрения дела по поданной апелляционной жалобе, проведенного в Бакинском апелляционном суде, суд, проявив гуманность, заменил меру пресечения в виде ареста в отношении Тофига Ягублу на домашний арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)