Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем представительства МККК в стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 18 сентября встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессерой

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в ходе встречи было отмечено, что деятельность Элены Аймоне Сессеры в нашей стране завершилась, и новый руководитель представительства Ариан Бауэр была представлена министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов, высоко оценив деятельность Элены Аймоне, с удовлетворением отметил гуманитарные проекты, реализуемые Азербайджаном в рамках сотрудничества с МККК. Министр также пожелал новой главе представительства МККК в Азербайджане успехов в ее дальнейшей деятельности.

Рассказав о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе нарушении основных прав сотен тысяч людей, постоянном нарушении основных норм и принципов международного гуманитарного права страной-оккупантом и взятии ею под прицел гражданских лиц и инфраструктуры, министр уделил особое внимание вопросу о состоянии заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, который непосредственно относится к мандату МККК. Министр подчеркнул, что позиция Азербайджана в связи с обменом пленных и заложников по принципу "все на всех" на основе норм гуманитарного права была отвергнута Армениией. Была отмечена важность наращивания усилий со стороны МККК в направлении решения этого вопроса.

В свою очередь, представители МККК отметили, что в рамках своего мандата постоянно интересуются состоянием Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, и информируют о нем их семьи.

В ходе встречи министр также проинформировал представителей МККК о последней напряженности в регионе и целенаправленных провокационных действиях руководства Армении, а также о серьезном ущербе, нанесенном урегулированию конфликта путем переговоров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)