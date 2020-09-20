Кенуль Нуруллаева: Если Армения не откажется от своих грязных планов, последствия будут еще хуже

Политика 20 сентября 2020 16:49 (UTC+04:00)
Кенуль Нуруллаева: Если Армения не откажется от своих грязных планов, последствия будут еще хуже

БАКУ /Trend/ - Основной причиной военной провокации страны-оккупанта на госгранице в июле стала попытка правительства Пашиняна отомстить после успешной операции «Гуннут», проведенной азербайджанской армией. Потому что с первого дня своего избрания премьер-министром Пашинян пытался оправдаться, расценивая победы во время апрельских боев и операции "Гуннут" азербайджанской армии как ошибку и провал правительства Саргсяна. Однако успешная операция «Гуннут» азербайджанской армии состоялась через месяц после прихода к власти Пашиняна.

Об этом в воскресенье сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Кенуль Нуруллаева, сообщает Trend.

Депутат сказала, что общество же не приняло политику самооправдания нового премьер-министра и потребовало решения унаследованных от Саргсяна проблем.

"Пашинян попытался взять реванш во время боев в направлении Товуза, но на этот раз армянская армия была отбита сокрушительными ударами. Тогда Пашинян попытался скрыть настоящее поражение, создав образ «победы». Как заявил вчера Президент Азербайджана в интервью местным журналистам, о какой победе может идти речь?! Логично, почему «победившая» сторона обратилась за поддержкой к военной организации ОДКБ? Как сказал глава государства, Армения, совершив июльскую провокацию, также проверяла реакцию своих союзников по ОДКБ. В целом, очевидно, что Армения, которая из-за пандемии находится в худшем положении, готовится к новой большой войне. Это подтверждается недавней политикой сосредоточения сил вблизи линии соприкосновения, преднамеренным изменением демографического состава оккупированных территорий и провокационными заявлениями официальных лиц страны-оккупанта, выдвигая условия, соответствующие амплуа официальных лиц захватнической страны. Попытка новой войны в первую очередь направлена ​​на срыв переговорного процесса и сохранение статус-кво в регионе", - сказала Нуруллаева.

Депутат добавила, что если Армения, строящая новые планы оккупации, не откажется от своих грязных планов, последствия будут еще хуже.

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