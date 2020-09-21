Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана распространила информацию
БАКУ /Trend/ - В соответствии с законом Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе", в период нахождения в запасе военнообязанные призываются на военные учения, военную проверку и специальные сборы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сообщается в информации, Госслужба проводит призыв находящихся в запасе военнообязанных различных специальностей на сборы.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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