МИД Азербайджана распространил заявление в связи с обстановкой на фронте

БАКУ /Trend/ - Сегодня армянские вооруженные силы предприняли очередную провокацию в направлении Товузского района Азербайджана. В результате огня, открытого противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Мамедов Эльшан Али оглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Совершение этой кровавой провокации вслед за последним заявлением МИД Армении о гарантии мира и безопасности в регионе и заявлением главы МИД Армении, призывающим к мирному решению конфликта, наглядный пример того, что истинным намерением руководства Армении является не мир, а продолжение агрессии. Вся ответственность за это кровавое преступление, совершенное войсками противника на армяно-азербайджанской границе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.