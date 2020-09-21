Состоялась первая видеоконференция зарубежных координаторов платформы Karabakh is Azerbaijan!

БАКУ /Trend/ - Состоялась конференция координаторов по различным странам национальной платформы Karabakh is Azerbaijan!

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в видеоконференции приняли участие сотрудники Госкомитета, координатор национальной платформы Karabakh is Azerbaijan! Бахтияр Рагимов, координаторы платформы по Турции, Канаде, Нидерландам, Польше, Молдове и Италии, а также привлеченные к платформе члены "Волонтеров азербайджанской диаспоры".

В ходе мероприятия обсуждались вопросы налаживания интенсивных и гибких связей с координаторами, вопросы организации деятельности, определение координаторов в других странах и другие вопросы.

В Госкомитете отметили, что цель национальной платформы Karabakh is Azerbaijan!, созданной молодежью страны, а также проживающей за рубежом, заключается в более эффективном доведении до международной общественности реалий Карабаха, просвещении живущей во всему мире азербайджанской молодежи, их организованная мобилизация в деле продвижения интересов и имиджа Родины. Чтобы донести до мира правду о Карабахе, поддержать деятельность азербайджанских и турецких организаций диаспоры в этом направлении национальная платформа Karabakh is Azerbaijan! будет действовать совместно с Центром исследований "Карабах" Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, медиа группой азербайджанцев Европы и Союзом волонтерских организаций Азербайджана.

В рамках платформы создан Youtube-канал Karabakh is Azerbaijan!, страница и группы в Facebook, профиль в Twitter, страница в Instagram, группы Telegram и Whatsapр. В ближайшее время состоится презентация сайта с разделами на нескольких языках.

В комитете напомнили, что за короткое время количество просмотров на канале YouTube Karabakh is Azerbaijan! превысило 20 тысяч, что является показателем единства нашей молодежи в национальных вопросах, независимо от того, где они живут. На этом канале размещены 27 видеоматериалов на турецком, английском, русском, румынском, испанском и других языках.

На группы в Facebook подписались 28 тысяч пользователей соцсети из 67 стран мира (Азербайджан, Турция, Израиль, Украина, Канада, США, Германия, Польша, Россия, Грузия, Австралия, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Пакистан и другие). Участники групп снимают и делятся видеороликами о реалиях Карабаха на английском, немецком, французском, русском и других языках. Информация со страницы Karabakh is Azerbaijan! на Facebook была доведена до более чем100 тысяч пользователей.

Через социальные сети используя хештеги #KarabakhisAzerbaijan, #Karabakh, #StopArmenianAggression опубликованы свыше трех тысяч фото, видео и других материалов о зверствах, учиненных армянами в Карабахе и на прилегающих территориях, провокациях на фронте и шехидах. В то же время, в целях более эффективной организации работы в рамках национальной платформы Karabakh is Azerbaijan! в социальных сетях проведены соответствующие опросы.

В Госкомитете добавили, что создано международное отделение национальной платформы Karabakh is Azerbaijan!, в котором собралась молодежь из Азербайджана и зарубежных стран. В данном направлении также ведутся работы по совершенствованию.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)