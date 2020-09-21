В рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялось Заседание высокого уровня, посвященное 75-летию ООН - Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения выступил на заседании в видеоформате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 сентября в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялось Заседание высокого уровня, посвященное 75-летию ООН.

На заседании в видеоформате выступил Президент Азербайджанской Республики, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев.

Как сообщает Trend, на заседании в видеоформате в целом выступят главы государств и правительств 182 стран. Выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева было шестым по счету. Тот факт, что выступление главы Азербайджанского государства было шестым среди 182 стран мира, безусловно, является проявлением уважения и доверия на международном уровне к Президенту Ильхаму Алиеву и как к главе Азербайджанского государства, и как к председателю Движения неприсоединения.

Отметим, что выступление главы государства состояло из двух частей: он выступил как председатель Движения неприсоединения и как Президент Азербайджана.

Выступление Президента Ильхама Алиева

Господин Председатель.

Господин Генеральный секретарь.

Азербайджанская Республика в 2016 году единогласным решением 120 стран была избрана председателем Движения неприсоединения. На проведенном в октябре 2019 года в Баку 18-м Саммите Движения неприсоединения на уровне глав государств и правительств Азербайджан принял на себя председательство.

Для меня честь выступать от имени государств-членов Движения неприсоединения.

Государства-члены Движения неприсоединения высоко оценивают проведение этого Заседания высокого уровня, посвященного 75-летию подписания Устава ООН.

ООН, ее устав и международное право являются важными и незаменимыми инструментами в сохранении мира и безопасности на планете и усилении международного сотрудничества. Несмотря на ограничения, ООН продолжает оставаться многосторонним центральным форумом для обсуждения глобальных вопросов и вызовов, с которыми в настоящее время сталкиваются все страны.

Движение неприсоединения подтверждает появление новых вызывающих обеспокоенность областей и вызовов. Здесь международное сообщество вновь должно продемонстрировать соответствующее обязательство для утверждения и отстаивания принципов и целей Устава ООН, принципов международного права.

Вооруженные конфликты, сопровождаемые нарушением прав человека, финансовыми кризисами и ухудшением экологической ситуации, агрессивная экспансионистская политика, терроризм, сепаратизм, международная организованная преступность и экстремизм продолжают оказывать негативное влияние на миллионы людей в мире.

Сегодня мир больше, чем когда-либо нуждается в уважении международного права и эффективных глобальных институтах, способных обеспечить это. С этой точки зрения роль Движения неприсоединения имеет важное значение. На протяжении всей своей истории Движение неприсоединения играло фундаментальную роль в укреплении международного мира и безопасности и постоянно призывало к неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права. Движение неприсоединения придает очень большое значение усилению роли ООН и считает важным приложение усилий для полного использования ее потенциала.

В 75-ю годовщину создания ООН мы призываем к проведению реформ в Совете Безопасности ООН для укрепления и модернизации ООН, активизации Генеральной Ассамблеи и укрепления ее авторитета как демократического, ответственного, универсального и представительного органа этой организации в сфере международного права и безопасности, а также превращения в более демократический, продуктивный, эффективный, прозрачный, представительный орган, отвечающий современным геополитическим реалиям.

ООН – единственный глобальный институт, обеспечивающий универсальное членство и, таким образом, способна охватить глобальное экономическое управление с целью достижения устойчивого развития. По этой причине роль ООН в глобальном экономическом управлении должна быть усилена. Для того, чтобы играть соответствующую роль в глобальном экономическом управлении, очень важна политическая воля всех членов с точки зрения приверженности процессам в рамках организации, мультилатерализму и его фундаментальным ценностям.

Продолжающаяся сегодня пандемия COVID-19 еще раз демонстрирует важность мультилатерализма.

Движение неприсоединения подчеркивает глубокую обеспокоенность участившимися случаями односторонности и использования односторонних мер, подрывающих Устав ООН и международное право, еще раз отмечает приверженность поощрению, сохранению, оживлению мультилатерализма и принятия многосторонних решений в рамках ООН, проведению и усилению реформ для создания справедливого, равноправного миропорядка и глобального демократического управления посредством неукоснительного соблюдения Устава ООН и международного права.

Этот год знаменателен и для Движения неприсоединения, так как мы отмечаем 65-летие принятия Бандунгской декларации, отражающей основополагающие принципы Движения.

В период Холодной войны Бандунгские принципы направляли государства, объявившие о приверженности им со дня их принятия. Отсутствие двух противоборствующих блоков после Холодной войны вовсе не умалило значение и силу Бандунгских принципов. Напротив, на фоне сложных вызовов, касающихся мира и развития, они более значимы, чем когда-либо.

Обе годовщины позволят нам проанализировать прогресс в достижении основных целей, отраженных в Уставе ООН и Бандунгской декларации, и подумать нам, государствам-членам ООН, о том, как мы можем ответить на продолжающиеся возникать многосторонние вызовы общим видением и мобилизацией наших сил. Благодарю.

Х Х Х

А сейчас я выступаю от имени Азербайджана.

Господин Председатель, господин Генеральный секретарь.

После восстановления независимости Азербайджан 2 марта 1992 года стал членом Организации Объединенных Наций. Независимость - это самая высокая ценность и олицетворение надежд и чаяний азербайджанского народа всегда жить в свободном и независимом государстве. За почти 30-летний период независимости Азербайджан добился очень большого прогресса в различных сферах.

Присоединившись к Уставу ООН, все государства-члены взяли обязательства воздерживаться от угрозы силой и применения силы против политической независимости и территориальной целостности какой-любо страны. Однако Армения грубо нарушила свои обязательства и применила военную силу против Азербайджана. Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, Армения все еще продолжает игнорировать эти резолюции.

Армения осуществила на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанского населения. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения учинила Ходжалинский геноцид. Более десяти стран признали Ходжалинский геноцид. Грубо нарушая нормы международного права, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Армения уничтожает на оккупированных территориях принадлежащие азербайджанскому народу исторические и религиозные памятники.

Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы. Последний провокационный акт Армения совершила на армяно-азербайджанской границе в июле. В результате артиллерийского обстрела Товузского района Азербайджана были убиты наши военнослужащие и один мирный гражданин, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре. Диверсионная группа Армении попыталась перейти линию соприкосновения. 23 августа 2020 года главарь этой группы был задержан азербайджанскими военнослужащими. Он признал, что группировка планировала совершить террористические акты против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.

Премьер-министр Армении целенаправленно нарушает формат и суть переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Его заявление «Карабах – это Армения» является серьезным ударом по переговорному процессу. Он выдвигает необоснованные условия в переговорном процессе. Выдвинутые им неприемлемые «семь условий» Азербайджану нами были отвергнуты. У нас есть единственное условие для достижения мира. Армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана.

Премьер-министр Армении объявил о создании вооруженного ополчения, состоящего из десятков тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных операциях против Азербайджана. Это открыто демонстрирует новые агрессорские намерения руководства Армении. Министр обороны Армении угрожает Азербайджану заявлениями о «новой войне за новые территории».

Прославление нацизма – государственная политика Армении. Пресловутый нацистский генерал Гарегин Нжде превращен в национального героя. В официальной идеологии Армении господствует политика «азербайджанофобии». Молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу. Армения недавно приняла агрессивную военную доктрину и стратегию национальной безопасности наступательного характера. В стратегии национальной безопасности отражены расистские, шовинистические и «азербайджанофобские» взгляды.

Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество сдерживать Армению от очередной военной агрессии.

Ответственность за провокации и эскалацию напряженности ложится на военно-политическое руководство Армении.

Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Азербайджан наладил плодотворное сотрудничество с ООН. При поддержке 155 государств наша страна была избрана непостоянным членом Совета Безопасности в 2012-2013 годах. Кроме того, при единогласной поддержке 120 государств в настоящее время Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения.

Саммит Движения неприсоединения в онлайн-формате, посвященный борьбе с COVID-19, был проведен по нашей инициативе в мае 2020 года. На саммите я выступил от имени Движения неприсоединения с инициативой о проведении Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств по борьбе с COVID-19. Эту инициативу поддержали более 130 стран.

31-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН была созвана 10 июля текущего года. Считаю, что общие дискуссии на уровне глав государств и правительств в ходе специальной сессии сыграют рамочную роль для всестороннего обсуждения всех сфер, на которые повлияла пандемия. Кроме того, они внесут большой вклад в усилия по устранению ее последствий.

В результате осуществленных мер ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Мы внесли добровольный финансовый вклад во Всемирную организацию здравоохранения в размере 10 миллионов долларов. Во время пандемии COVID Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.

Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога. Азербайджан – один из известных центров мультикультурализма в мире. Начатый Азербайджаном в 2008 году «Бакинский процесс» имеет целью укрепление межкультурного диалога. «Бакинский процесс» объединил государства-члены Организации исламского сотрудничества и Совета Европы. Проводимый раз в два года в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу был признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основной глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В 2016 году в Азербайджане был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015 году Азербайджан организовал первые Европейские игры, а в 2017 году – IV Игры исламской солидарности. Эти спортивные соревнования также стали важным вкладом в межкультурный диалог.

Азербайджан – стабильная, современная и демократическая страна. Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог укрепит нашу политическую систему и послужит делу обеспечения устойчивого развития Азербайджана.

Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза. Азербайджан, добившийся большого прогресса в реализации Целей устойчивого развития, является одной из немногих стран, которая за короткое время дважды добровольно представила в ООН национальный отчет. По «Индексу Целей устойчивого развития», включенному в «Отчет об устойчивом развитии за 2020 год», Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран.

Господин председатель, уверен, что в ходе наших нынешних дискуссий мы открыто и твердо поддержим ООН, являющуюся символом мультикультурализма и международного сотрудничества. Азербайджан готов взаимодействовать с другими государствами для дальнейшего усиления ООН, повышения ее значения и авторитета в международных отношениях. Спасибо.