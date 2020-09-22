Азербайджан вправе освободить свои земли военным путем — турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вправе освободить свои земли, в том числе военным путем.

Об этом во вторник сказал Trend генерал-лейтенант ВС Турции в отставке, эксперт по вопросам национальной безопасности Эрмаган Кулоглу.

Эксперт выразил уверенность в том, что Азербайджан способен освободить свои земли военным путем, о чем прекрасно знает и Армения.

Он отметил, что провокации ВС Армении против Азербайджана не являются чем-то новым и будут продолжаться.

Турецкий эксперт также добавил, что Армения продолжает вооружаться, демонстрируя Азербайджану свою "силу". То есть Армения таким образом пытается предостеречь Азербайджан от проведения военных операций для освобождения своих оккупированных территорий.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)