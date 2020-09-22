Итальянский эксперт: Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога.

Об этом сказал Trend во вторник итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

Он отметил, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, который проводится в Азербайджане каждые два года, признан основной площадкой для продвижения межкультурного диалога.

«Азербайджан - известный в мире центр мультикультурализма. Это пространство, где представители различных культур и религий живут вместе в мире и согласии, чего нельзя сказать о многих других странах», - сказал Доменико Летиция.

Итальянский эксперт подчеркнул, что Азербайджан имеет прочные отношения как с восточными, так и с западными странами.

«Азербайджан играет огромную роль в создании еще более прочной синергии между странами из разных уголков мира. Я очень положительно оцениваю опыт Азербайджана в продвижении диалога между религиями. Азербайджанская модель мультикультурализма заслуживает признания в еще большем масштабе. Я хотел бы предложить цифровизацию межрелигиозного и межкультурного диалога, проводимого Азербайджаном. На мой взгляд, работа в этом направлении позволила бы Азербайджану еще более эффективно работать во имя мира, демократии и диалога между разными конфессиями», - сказал Доменико Летиция.

(Автор: Ляман Зейналова)

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