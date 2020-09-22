Мультикультурализм является одной из особенностей Азербайджана, отличающих его на международной арене - депутат

БАКУ /Trend/ - Одной из характерных особенностей Азербайджана, отличающих его на международной арене, является наличие в стране мультикультурального и толерантного общества, а также сохранение национально-духовных ценностей.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, поощрение общественных связей, основанных на сохранении традиций толерантности и мультикультурализма, является одним из основных направлений политики, проводимой Азербайджаном, а результатом этого является то, что Азербайджан вносит неоценимый вклад в развитие межцивилизационного диалога.

"Следует отметить, что Президент Азербайджана, председатель Движения Неприсоединения Ильхам Алиев особо затронул эти моменты и во время своего выступления 21 сентября на Заседании высокого уровня в формате видеоконференции, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства сообщил, что Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога. Азербайджан – один из признанных центров мультикультурализма в мире.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Начатый Азербайджаном в 2008 году "Бакинский процесс" имеет целью укрепление межкультурного диалога. "Бакинский процесс" объединил государства-члены Организации исламского сотрудничества и Совета Европы. Проводимый раз в два года в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу был признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основной глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В 2016 году в Азербайджане был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015 году Азербайджан организовал первые Европейские игры, а в 2017 году – IV Игры исламской солидарности. Эти спортивные соревнования также стали важным вкладом в межкультурный диалог".

Сообщив в своем выступлении, что в нашей стране полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода слова, свобода средств массовой информации, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества, Президент Ильхам Алиев сказал:"Уверен, что в ходе наших нынешних дискуссий мы открыто и твердо поддержим ООН, являющуюся символом мультикультурализма и международного сотрудничества. Азербайджан готов взаимодействовать с другими государствами для дальнейшего усиления ООН, повышения ее значения и авторитета в международных отношениях".

"Считаю, что это выступление вновь продемонстрировало всему миру, что наша страна придает особое значение сосуществованию, основанному на демократических, правовых принципах, поощрению среды высокой толерантности и мультикультуральных ценностей, заинтересована в продолжении сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в данном направлении", - подытожил Вугар Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)