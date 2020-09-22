Политолог: Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку – важная инициатива для Кавказа

БАКУ /Trend/ - Всемирный форум по межкультурному диалогу в частности, и Бакинский процесс в целом – важная инициатива для Кавказа, богатого мультикультурным опытом и историческим наследием. Об этом во вторник Trend сказал казахстанский политолог, президент Общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

Как отметил Полетаев, в странах Евразии в последние годы уделяют много внимания проблемам развития культуры.

«Культурные связи служат для решения многих проблем, и не только в рамках региона. В современных международных отношениях вопросы построения культурных контактов приобретают особое значение. Ведь культура, будучи процессом духовного, творческого, интеллектуального общения, выполняет важную коммуникативную функцию, объединяя разные группы людей, страны и народы», - сказал он.

В свою очередь, сказал Полетаев, межгосударственные культурные связи помогают сглаживать недопонимание и сложности.

«Особая роль в этом плане у культурного развития Азербайджана и Казахстана. Это страны на стыке Европы и Азии, многообразие культур - их богатство, сильная сторона. В их культурах осуществляется уникальный процесс синтезирования западных и восточных традиций, двуединая природа культур позволяет им быть посредниками между Востоком и Западом. Всемирный форум по межкультурному диалогу, в частности, и Бакинский процесс в целом – важная инициатива для Кавказа, обладающего богатым мультикультурным опытом и историческим наследием», - сказал Полетаев.

Он отметил, что Азербайджан уже давно знаменит организацией разного рода международных мероприятий, а также их высоким уровнем.

«Так что форум, признанный на уровне ООН, состоялся как проект долгосрочного характера, и эффективно демонстрирует «мягкую силу» Азербайджана на региональном и международном уровнях. Сегодня можно смело назвать культуру одним из столпов, на котором держится фундамент системы международных отношений. Образ государства, его репутация и авторитет во многом формируются на основе культурного достояния, интенсивности культурных связей с другими странами, уровня культурного развития. Именно поэтому рост влияния культуры в международных отношениях привел к появлению понятия «внешняя культурная политика», активно используемого в официальных документах», - сказал Полетаев.

По словам политолога, в последнее время на постсоветском пространстве прослеживается тенденция формирования новой системы культурного взаимодействия.

«Даже само СНГ было создано с опорой на цивилизационную общность входивших в него стран, на историко-культурные связи между ними в сочетании с намерением поддерживать и развивать отношения на основе взаимного уважения. Значительной динамикой в понимании реформирования процессов культуры отличается второе десятилетие XXI века. Область культуры рассматривается теперь не только через призму искусства, но и как образ жизни, уклад людей. Сегодняшняя информационная эпоха задает такие условия, в которых культура диалога способна занимать доминирующее положение. Думаю, что нужно относиться к культуре как к некоей динамике. Требуется функциональный подход, какой, в частности, демонстрирует в этом смысле Азербайджан», - отметил Полетаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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