Глава МИД Азербайджана встретился с послом Португалии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 22 сентября принял посла Португалии в Азербайджане Паулу Леаль да Сильву в связи с окончанием ее дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, на встрече также присутствовал почетный консул Португалии в Азербайджане Мурад Рагимов.

Министр Джейхун Байрамов дал высокую оценку деятельности посла Португалии, которая внесла вклад в развитие отношений между двумя странами. Он отметил наличие возможностей для расширения отношений между Азербайджаном и Португалией как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Была подчеркнута важность продолжения практики проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Посол Паула Леаль да Сильва от имени своего правительства поздравила Джейхуна Байрамова с назначением на пост министра. Она отметила, что за время своей деятельности в Азербайджане приложила все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Посол также выразила признательность за поддержку, оказанную ей за время ее работы в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла Португалии о неразрешенном армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, его серьезных последствиях, напряженности в регионе. Было отмечено, что провокационная и подрывная деятельность правительства Армении нанесла ущерб процессу урегулированию конфликта путем переговоров. Была подчеркнута важность того, чтобы международное сообщество заняло твердую позицию по этому вопросу и направило однозначные послания стране - оккупанту.

Посол Паула Леаль да Сильва отметила, что ее страна занимает однозначную позицию и полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Стороны также коснулись борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения, подчеркнув важность международной солидарности и сотрудничества в этой сфере.

Посол Португалии, особо отметив предложение Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств посредством видеоконференции в целях борьбы с пандемией COVİD-19, подчеркнула, что эта инициатива полностью поддержана правительством Португалии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями касательно других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)