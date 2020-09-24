Нагиф Гамзаев: Азербайджан вновь проявил себя как страна, проводящая независимую политику

БАКУ /Trend/ - Азербайджан утвердился в мире как страна, проводящая независимую политику, имеющая собственное видение глобальных политических процессов и системы международных отношений.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член парламентского комитета по правам человека Нагиф Гамзаев.

"Тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил среди 128 стран шестым на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, является проявлением уважения и доверия на международном уровне как к главе государства, так и к председателю Движения неприсоединения.

Благодаря успешной внешней политике, проводимой нашей страной, Азербайджан сформировал вокруг себя благоприятную внешнюю среду, и на основании взаимного доверия развивает отношения с ведущими странами мира и международными организациями, членом которых он является. Устойчивое укрепление связей Азербайджана, ставшего уникальным пространством сотрудничества для всех хороших партнеров на основе принципов равноправного и взаимовыгодного сотрудничества без ущерба для своих национальных интересов, с международным организациями дали нашей стране как политические, так и экономические дивиденды.

Так, в октябре 2019 года на 18-м Саммите на уровне глав государств и правительств Движения неприсоединения в Баку единогласным решением 120 стран Азербайджан был избран председателем Движения. Данная организация, которая вносит своеобразный вклад в укрепление международного мира и безопасности, придает большое значение усилению роли ООН как многостороннего центрального форума для обсуждения глобальных проблем и вызовов, стоящих перед всеми странами, и считает важными усилия по полному использованию его потенциала.

Саммит "Вместе против COVID-19", инициированный Президентом Ильхамом Алиевым как председателем Движения неприсоединения, прошедший в формате видеоконференции, стал главной темой обсуждений для мировых политиков, был в центре внимания мировых СМИ. Адекватное выполнение Азербайджаном обязанностей председателя Движения неприсоединения в трудный период, когда невидимый «враг» - COVID-19 "перешел в наступление", поддержка, высокая оценка в международном масштабе соответствующей инициативы Президента Ильхама Алиева, были показателем высокого доверия к Азербайджану, в частности к главе государства.

Выступая от имени Азербайджана на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание нагорно-карабахскому конфликту, который является нашей самой болезненной проблемой: "Присоединившись к Уставу ООН, все государства-члены взяли обязательства воздерживаться от угрозы силой и применения силы против политической независимости и территориальной целостности какой-либо страны. Однако Армения грубо нарушила свои обязательства и применила военную силу против Азербайджана. Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, Армения все еще продолжает игнорировать эти резолюции".

Отметив, что "Армения осуществила на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанского населения. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения учинила Ходжалинский геноцид. Более десяти стран признали Ходжалинский геноцид. Грубо нарушая нормы международного права, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Армения уничтожает на оккупированных территориях принадлежащие азербайджанскому народу исторические и религиозные памятники", Президент Ильхам Алиев призвал "ООН и международное сообщество сдерживать Армению от очередной военной агрессии".

Заседание высокого уровня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стало демонстрацией того, что Азербайджан является государством с независимой позицией. В то же время важное мероприятие, в котором приняли участие 182 страны, дало возможность проинформировать международное сообщество о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана", сказал Нагиф Гамзаев

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)