Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

Политика 23 сентября 2020 18:03 (UTC+04:00)
Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Три города Азербайджана — Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, являющейся ведущей структурой Организации в сфере обучения на протяжении всего своего сущестования, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Johnson &amp; Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса
Пентагон потратил на оборону средства, выделенные на борьбу с коронавирусом
Пентагон потратил на оборону средства, выделенные на борьбу с коронавирусом
Маск анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые снизят стоимость электромобилей Tesla
Маск анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые снизят стоимость электромобилей Tesla
Loading Bars
Лента новостей
Azercell представляет возможность заработать подарочный баланс! ИКТ 18:06
Состоялось заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО) Общество 18:04
Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО Политика 18:03
Anglo Asian Mining увеличивает выплаты акционерам на фоне роста доходов и прибыли от добычи золота Бизнес 18:01
Грузинский инфекционист рассказала, как победить коронавирус Грузия 17:42
Все работы по Ионическо-Адриатическому трубопроводу отложены - минэкономики Хорватии Энергетика 17:40
В Азербайджане выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173 человека Общество 17:25
Начался ремонт автотрассы Баку - Губа Общество 17:24
Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров Бизнес 17:21
Председатель организации удин поблагодарил Азербайджан за условия, созданные в стране для энтических меньшинств Политика 17:10
Страны ЕАЭС увеличили экспорт молочных продуктов в Туркменистан Бизнес 17:08
В Азербайджане согласована закупка вакцин для 10 % населения Общество 17:06
Глава МИД ФРГ отправился в карантин в целях предосторожности Европа 17:02
Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса США 16:58
Az-Granata до конца года значительно увеличит доходы от экспорта Бизнес 16:57
Служба «ASAN» о результатах мониторингов пляжей (ФОТО) Общество 16:54
TƏBİB о том, кто в первую очередь будет вакцинирован от коронавируса Общество 16:53
Пентагон потратил на оборону средства, выделенные на борьбу с коронавирусом США 16:53
Иран сократил до минимума импорт одежды из Турции Экономика 16:41
В Нахчыванскую АР передано 7 новых автомобилей скорой помощи Общество 16:40
В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу педагогов профобразования Общество 16:40
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции Бизнес 16:35
Израильская авиакомпания "Аркия" возобновляет работу Израиль 16:30
Президент Ильхам Алиев: Начинается новый период в жизни села Балаханы Политика 16:30
Вячеслав Володин: Слова Пашиняна о Нагорном Карабахе не способствуют мирному процессу (ФОТО) Политика 16:19
Туркменская компания планирует покрыть внутренний спрос на вискозную нить Бизнес 16:18
Сильный пожар возник на военно-морской базе близ Триполи Арабские страны 16:17
В настоящее время производство вакцины от коронавируса в Азербайджане невозможно - TƏBİB Общество 16:16
Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане стабильна -TƏBİB Общество 16:12
Азербайджан и Азиатский банк развития обсудили перспективы расширения сотрудничества (ФОТО) Бизнес 16:05
TƏBİB: В Азербайджане разрабатывается стратегия вакцинации от коронавируса Общество 16:04
RAEX: Структурные реформы в государственном секторе экономики поддержат экономическое развитие Узбекистана Узбекистан 15:55
Туркменская компания по производству полипропиленовой нити обнародовала объемы экспорта Бизнес 15:54
В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Экономика 15:53
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 15:50
В Азербайджане во втором квартале 2020 года сократился перевод денег в Россию Бизнес 15:49
Состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана с Сергеем Лавровым (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:48
«Туркменнебит» перевыполнил объем добычи нефти Энергетика 15:41
Депутат Севиль Микаилова провела очередной онлайн-прием своих избирателей (ФОТО) Политика 15:39
Минеральная вода «Набеглави» лидирует по продажам на грузинском рынке Армения 15:37
Стоимость принятого заводами винограда в Кахетии превысила 130 миллионов лари Грузия 15:33
Обнародовано число абитуриентов, поступивших вне конкурса в вузы Азербайджана Общество 15:19
AZAL открывает специальные рейсы в Анкару и Анталью Транспорт 15:18
Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва Европа 15:15
Объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана увеличился Транспорт 15:10
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана Финансы 15:07
Международная морская организация огласила итоги проверки, проведенной в Азербайджане Экономика 15:06
Продолжаются работы по строительству автомагистрали Ашхабад-Туркменабад Строительство 15:01
Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта Политика 15:01
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов Узбекистан 15:00
ГЭЦ Азербайджана назвал даты проведения собеседований по приему на госслужбу Общество 14:52
ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам Европа 14:44
Азербайджан - безусловно очень толерантная страна — мэр израильского города Политика 14:42
В России освободили от налогов новые малые и средние предприятия Россия 14:38
360 метров! Азербайджанец выступил на самой высокой смотровой площадке Европы Звёздный мир 14:36
АПБ Азербайджана об организации услуг в сфере общепита отелей (ФОТО) Общество 14:28
Азербайджанский клуб веселых и находчивых представил книгу "Мы возрождаем КВН" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:20
Центр профессионального образования решит проблему занятости в Азербайджане Экономика 14:17
Как в Азербайджане строится система безналичных платежей для предпринимателей? Финансы 14:09
Азиатский банк развития расширяет программу поддержки в Азербайджане Финансы 14:07
В Азербайджане со следующего года возможна выдача пособия усыновителям Общество 14:01
В Алатском районе Бухарской области намечено создание 1342 новых рабочих мест Узбекистан 14:00
В Шабране обнаружены находки периода IV тысячелетия до нашей эры (ФОТО) Общество 13:58
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Энергетика 13:56
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде Политика 13:50
На Абшеронском полуострове сохранится комфортная погода Общество 13:44
Минобороны Азербайджана прокомментировало слова депутата о супруге Пашиняна Общество 13:43
В районе военной базы Эль-Джуфра в Ливии упал вертолет Арабские страны 13:41
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента Политика 13:38
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров Нагорно-карабахский конфликт 13:36
В Баку продолжил работу I международный онлайн-форум предпринимателей (ФОТО) Экономика 13:33
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО) Политика 13:26
Минобразования Азербайджана огласило результаты дополнительного трудоустройства учителей Общество 13:22
Как в Баку оказался польский солдат, чей выстрел привел ко Второй мировой войне (ФОТО) Культура 13:15
Посольство Азербайджана в России делает все возможное для защиты прав задержанных в Дагестане сограждан Политика 13:11
Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило четыре тысячи Грузия 13:11
Маск анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые снизят стоимость электромобилей Tesla США 13:03
На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции Узбекистан 13:00
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) Экономика 12:59
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси Европа 12:56
Самолет "Исраэйр" пролетел над Саудовской Аравией Израиль 12:53
Учителя ставят высший бал AccessBank! Экономика 12:49
С начала года из Южной Кореи через порты Турции перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 12:48
АБР о возможностях совместного финансирования проектов на азербайджанском рынке Финансы 12:48
«Туркменхимия» объявляет тендер на строительство «под ключ» производственного комплекса Тендеры 12:33
В Азербайджане пройдет "Неделя инноваций" Экономика 12:33
Артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:33
Экс-начальник Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест Происшествия 12:11
В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:10
Добыча нефти Ирана увеличится еще на 20 тыс. баррелей Экономика 12:08
Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 12:07
Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан Узбекистан 12:00
Китай резко увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:54
Объем кредитования в Нахчыванской АР вырос почти на 54% Финансы 11:46
Выросли доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР ИКТ 11:44
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР увеличился - Госкомстат Бизнес 11:43
В январе-августе увеличился ВВП Нахчыванской АР Финансы 11:42
Началась встреча спикера парламента Азербайджана с главой МИД России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:40
Еще 11 российских предприятий получили право поставок рыбной продукции в Азербайджан Экономика 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:37
Все новости