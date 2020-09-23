БАКУ /Trend/ - Три города Азербайджана — Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, являющейся ведущей структурой Организации в сфере обучения на протяжении всего своего сущестования, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.