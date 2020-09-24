Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Грузию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Грузию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

В рамках визита министр проведет ряд встреч с официальными лицами на высоком уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова.)