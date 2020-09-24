Состоялась встреча в расширенном составе главы МИД Азербайджана с грузинским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообщает в четверг Trend со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что в рамках однодневного визита главы МИД Азербайджана в Грузию запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава, заместителем спикера Кахабером Кучава и представителями парламента.

(Текст: Кямаля Сеидова)