Команда Пашиняна состоит из представителей фонда Сороса и других организаций - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее руководство Армении все еще не понимает, что оккупационная и провокационная политика ведет страну в пропасть. Правительство Пашиняна крайне безответственное, оно не в силах адекватно проанализировать к чему могут привести деструктивные шаги.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова.

По ее словам, основная деятельность армян, разочаровавшихся после июльских событий, представить себя в свете угнетенного, "многострадального" народа, тем самым заполучить какие-либо подаяния, гранты.

"В Армении журналист умер в тюрьме в результате голодовки, но ни одна организация не подняла этот вопрос. Все члены правящей команды Пашкиной - представители Фонда Сороса, Transparency или других правозащитных организаций. Вот почему некоторые международные НПО закрывают глаза на деспотические действия, которые творятся сегодня в Армении.

Армения в очередной раз прибегает к провокации, чтобы сорвать переговоры, обвинить Азербайджан и сохранить статус-кво. После провала июльской провокации, в августе противником была направлена ​​диверсионная группа для проведения терактов против мирного населения, а также военных провокаций против наших военнослужащих, но глава этой группы был арестован. Уже и Минская группа больше не может молчать. Высокопоставленный представитель одной из стран-сопредседателей открыто заявил, что режим прекращения огня был нарушен армянской стороной.

Правительство и народ Армении должны понять, что если они нарушают международное право, то и Азербайджан не будет его соблюдать. Если против нас будет совершена серьезная провокация, то для нас не будет никаких ограничений. Если армяне не откажутся от своих гнусных планов, это приведет к очень серьезным для них последствиям", - сказала Жаля Ахмедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)