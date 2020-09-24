Профессору UNEC Али Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Али Панах оглу Гасанову персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 90-летия Азербайджанского государственного экономического университета и за заслуги в развитии образования в Азербайджане, сообщает Trend.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Стартовала 7-ая международная виртуальная конференция «WomENcourage», проводимая при «Золотом спонсорстве» и цифровом партнерстве Azercell
«Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана
Грузия и Азербайджан сделали акцент на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений
Выпуск облигаций AzerGold является одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала - Микаил Джаббаров
Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мире - казахстанский политолог
Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей
Туркменская компания по производству оборудования в нефтегазовой отрасли расширит географию экспорта
Президент Ильхам Алиев: Между Европейским Союзом и Азербайджаном сейчас существует партнерство очень высокого уровня
Silk Way Group с НАА осуществляют проект по подготовке специалистов технического обслуживания самолётов
В Нахчыване прошли учебно-методические сборы с командирами инженерно-саперных отделений (ФОТО/ВИДЕО)
Представлен трейлер фильма "Билясувар", премьера которого состоится на крупнейшем кинофестивале Азии (ВИДЕО)
Максимальное использование ж/д потенциала Азербайджана и Ирана повысит уровень торгового сотрудничества – член Торговой палаты