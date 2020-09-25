Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Мексики

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту этой страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.

Отметив, что основной задачей, поставленной руководством Азербайджана, является дальнейшее развитие отношений между двумя странами, посол отметил наличие традиционных дружеских отношений между Азербайджаном и Мексикой. Он напомнил, что первое посольство Азербайджана в регионе Латинской Америки было создано в Мексике, а в Азербайджане действует единственная дипломатическая миссия этой страны в регионе Южного Кавказа.

Талыбов сказал, что между Азербайджаном и Мексикой существует взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Подчеркнув, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является сегодня наиболее важным вопросом для Азербайджана, он сказал, что позиция Мексики по конфликту, опирающаяся на международное право, поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана высоко оценены нашей страной.

Отметив, что наша страна заинтересована в развитии экономических и торговых отношений с Мексикой, посол сказал, что Азербайджан имеет большой опыт в области производства энергии и готов сотрудничать с Мексикой в ​​этой области. Кроме того, Талыбов отметил, что Азербайджан является инициатором и основным участником энергетических и инфраструктурных проектов глобального масштаба, в том числе строительства крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Турции и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Посол также сказал, что Азербайджан готов поделиться своим опытом в процессе строительства нефтеперерабатывающего завода "Дос Бокас", который очень важен для Мексики, и строительства железной дороги "Трен Майя".

Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что существуют всесторонние возможности для расширения отношений между двумя странами во многих сферах, и поручил присутствовавшему на встрече министру иностранных дел Мексики Марсело Эбрару обеспечить ознакомление посла с реализацией обоих вышеупомянутых проектов.

В свою очередь министр иностранных дел Мексики отметил успешный опыт сотрудничества двух стран в различных сферах. Он подчеркнул поддержку Азербайджаном кандидатуры Мексики в непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2021-2022 годы, а также поддержку своей страной инициативы Азербайджана по созыву специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной пандемии коронавируса.

В ходе встречи азербайджанский дипломат проинформировал президента Мексики о СЭЗ "Алят". Он отметил, что ее создание открывает широкие возможности для мексиканских компаний с точки зрения повышения деловой активности в регионе, где расположен Азербайджан. Талыбов также отметил, что существуют возможности для сотрудничества между двумя странами в сферах культуры, туризма, образования, науки и сельского хозяйства.