Хикмет Гаджиев: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении (версия 2)

Политика 27 сентября 2020 09:38 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:01)

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Как сообщили в министерстве обороны, 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Обстрел гражданских лиц, живущих в густонаселенных прифронтовых зонах, и объектов вооруженными силами Армении был осуществлен преднамеренно и целенаправленно.

Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения и военнослужащих. Гражданским объектам и домам был нанесен серьезный ущерб.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты в прифронтовой зоне.

Преднамеренные нападения Армении на населенные пункты и мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Атаки на мирных жителей - тактика, включенная в боевую готовность вооруженных сил Армении, и самым очевидным примером этого является Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года.

Согласно международному праву, нанесение ударов вооруженными силами Армении по позициям азербайджанской армии, обстрел мирных жителей и объектов из крупнокалиберного оружия являются очередным актом военной агрессии и применения силы Армении против Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики для предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения принимают необходимые контрнаступительные меры.

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о том, что Армения готовится к новому акту агрессии и войне.

Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана являются основной угрозой региональному миру и стабильности.

На фоне общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН, во время, когда мир ведет борьбу с пандемией COVID-19 военно-политическое руководство Армении прибегло к очередной военной авантюре и провокации. Этими действиями руководство Армении в очередной раз продемонстрировало неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному сообществу.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказал он.

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