Минобороны Азербайджана: Армянская сторона несет большие потери в живой силе (версия 2)

(Первая версия в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона несет многочисленные потери в живой силе, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Азербайджана полковника-лейтенанта Анара Эйвазова.

Также уничтожены боевая техника, зенитно-артиллерийские комплексы противника.

Эйвазов добавил, что на фронте азербайджанские подразделения имеют полное преимущество над противником: «Победа за нами!»

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)