Минобороны Азербайджана: Нашими ударами поражен командный пункт армянского полка

БАКУ /Trend/ - Ударом подразделений вооруженных сил Азербайджана поражен командный пункт 41-го отдельного артиллерийского полка 18-ой мотострелковой дивизии противника, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"Полностью парализовано управление войсками. Имеется много убитых и раненных среди личного состава. Командование полка просит о помощи для эвакуации раненых", - говорится в сообщении силового ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)