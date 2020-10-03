Член Палаты общин парламента Великобритании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Член Палаты общин парламента Великобритании, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкмен в субботу направил Президенту Азербайджана письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Пишу Вам в связи с последней вооруженной агрессией Армении против Азербайджана.

Был очень опечален, прочитав новости о том, что 27 сентября 2020 года около 06:00 вооруженные силы Армении, нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, использовав крупнокалиберное оружие, минометы и артиллерию.

Пользуясь случаем, хочу выразить свою поддержку в то время, когда военнослужащие Азербайджана принимают необходимые контрнаступательные меры для пресечения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Выражаю соболезнование близким мирных граждан, трагически погибших в селе Гапанлы Тертерского района, в селах Чираглы и Орта Гервенд Тертерского района, Алханлы и Шюкюрбейли Физулинского района, а также в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, желаю раненым исцеления, а также выражаю возмущение большим ущербом, нанесенным многим домам и гражданской инфраструктуре.

Вооруженные силы Армении преднамеренно взяли на прицел и подвергли бомбардировке густонаселенные территории и сооружения вдоль линии фронта. Они продолжают бомбить населенные пункты вдоль линии фронта.

Ясно, что умышленный обстрел Арменией населенных пунктов и мирных жителей является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию 1949 года. Обстрел мирного населения – тактика, включенная в план боевых действий вооруженных сил Армении, и совершенный в феврале 1992 года Ходжалинский геноцид является ярким тому подтверждением.

Обстрел армянами позиций Азербайджанской армии, мирных жителей и гражданской инфраструктуры с применением крупнокалиберного оружия, согласно международному праву, является очередным актом военной агрессии и применения силы против Азербайджана.

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о том, что Армения активно готовится к новому акту агрессии и войне. Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана и присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана остаются очень серьезной угрозой региональному миру и безопасности.

На фоне общих дискуссий 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в то время, когда мир ведет борьбу с пандемией COVID-19, военно-политическое руководство Армении прибегло к очередной авантюре и военной провокации. Этими действиями руководство Армении в очередной раз продемонстрировало вопиющее неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному сообществу.

Ответственность за нынешнюю ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Как согласовано международным сообществом, мы с нетерпением ждем возвращения всего Нагорно-Карабахского региона Азербайджану и возможности безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Я и межпарламентская группа дружбы Великобритания-Азербайджан рядом с Вами и мы будем продолжать вести пропагандистскую работу в парламенте", - говорится в письме.