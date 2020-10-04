Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турцию связывают дружеские и братские отношения на самом высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турцию связывают дружеские и братские отношения и эти отношения проявляются во всех сферах на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что братская Турция поддерживает Азербайджан при любой возможности.

"Слова, сказанные Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, высоко оцениваются Президентом Ильхамом Алиевым.

В настоящее время мы отмечаем политическую и моральную поддержку Азербайджана Турцией, что высоко оценивается нашим народом", - сказал помощник Президента Азербайджана.

(Автор: Самир Али)