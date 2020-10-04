Обстреляв Гянджу, Армения еще раз доказала, что не признает нормы и принципы международного гуманитарного права - Айдын Сафиханлы

БАКУ /Trend/ - Обстреляв Гянджу, Армения еще раз доказала, что не признает нормы и принципы международного гуманитарного права, сказал в воскресенье Trend руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

"С 27 сентября армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы международного права, ведут интенсивный артобстрел населенных пунктов Азербайджана. В результате этого среди мирного населения есть погибшие и раненые, нанесен серьезный ущерб жилым домам, историческим и культурным памятникам, административным зданиям и другим социальным объектам", - сказал он.

Сафиханлы отметил, что, продолжая свои преступные деяния, армянские вооруженные силы сегодня утром подвергли ракетному обстрелу находящуюся вдали от зоны конфликта Гянджу - второй по величине город Азербайджана, чем Армения вновь грубо нарушила нормы и принципы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, в частности Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Государство, допускающее агрессию, совершающее военные преступления и не уважающее человеческие ценности, должно быть наказано. Так, согласно ст. 51 Устава ООН, агрессия против члена ООН должна немедленно и решительное пресекаться СБ ООН: "Однако с сожалением хочу отметить, что международные организации 30 лет не могут или не хотят этого делать. В таком случае Азербайджан в соответствии с Уставом ООН, используя свое право на защиту от агрессии, должен обеспечить безопасность гражданского населения в рамках своих международно признанных границ, предпринять необходимые шаги по пресечению провокаций Армении, наказать агрессора за совершенные им преступления, и уже начал действовать в этом направлении. Это естественное право Азербайджана, опирающееся на международное право".

(Текст: Кямаля Сеидова)