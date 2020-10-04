Генпрокурор Азербайджана обратился к международным организациям

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев официально обратился к секретарю Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Л.В. Ермолаеву, президенту Международной ассоциации прокуроров Чул-ку Вану и генсеку Хану Моралу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Верховному комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, генсеку Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Сулеманпуру и генсеку Тюркского совета Багдаду Амрееву, сообщили в воскресенье Trend в Генпрокуратуре.

В обращении подчеркивается, что в результате оккупации и политики этнической чистки, проводимой Арменией в Нагорно-Карабахском регионе и семи прилегающих районах Азербайджана на протяжении около тридцати лет, стали беженцами более одного миллиона азербайджанцев. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном и немедленном выводе армянских войск с оккупированных территорий до сих пор не выполнены. Также отмечается, что с 27 сентября этого года Армения, грубо нарушая режим прекращения огня, обстрел ивает густонаселенные территории Азербайджана из тяжелых артиллерийских установок, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В целях предотвращения военной агрессии и защиты гражданского населения вооруженные силы Азербайджана предприняли контрнаступательные меры.

"В результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил страны-оккупанта находящихся далеко от зоны конфликта азербайджанских городов, в том числе второго по величине города Гянджи, а также Бейлагана, за последние два дня погибли три гражданских лица, 34 - получили ранения различной степени тяжести, жилым зданиям и объектам гражданской инфраструктуры нанесен большой ущерб. В отношении т.н. "главы" "Нагорно-карабахской республики" Араика Арутюняна, который посредством своей страницы в социальной сети Facebook, анонсировал эти преступные деяния, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, следствие продолжается", - говорится в обращении.

Также отмечается, что вследствие получения в результате армянского обстрела тяжких телесных повреждений Озалом Гасановым, который является одним из сотрудников прокуратуры, осуществляющих все возможные в боевых условиях следственные мероприятия, возникла необходимость в хирургическом вмешательстве.

До сведения международной общественности было доведено, что распространение военно-политическим руководством оккупантской Армении информации о том, что будут нанесены удары по находящейся на территории Азербайджана Мингячевирской ГЭС на крупном водохранилище, открыто демонстрирует истинные намерения Армении. Было особо подчеркнуто, что реализация этой угрозы приведет к большой трагедии, массовым человеческим жертвам. Также было отмечено, что действия руководства Армении, направленные на изменение демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана путем переселения туда из ряда зарубежных стран наемников армянской национальности в целях осуществления оккупационной политики согласно недавно объявленной военной доктрине "новая война за новые территории", являются грубейшим нарушением Женевских конвенций и военным преступлением. С доведением до внимания международной общественности позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами обеспечения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана был озвучен призыв оказать на Армению воздействие соответствующими средствами и методами.

(Текст: Турал Гараджаев)