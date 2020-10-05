Президент Ильхам Алиев: Мы всегда занимали справедливую позицию на переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам

БАКУ/Trend/- Мы хотели, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров, мы проявляли терпение. Мы всегда занимали справедливую позицию на переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам. Мы никогда не зарились на чужие земли. Но мы говорили, что это – наша земля, земля нашего народа, нашей нации, она должна быть возвращена нам, должна быть возвращена путем переговоров. Но эти переговоры фактически привели к замораживанию конфликта. То есть, расчет был на это.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Могут ли переговоры продолжаться в течение тридцати лет?! Можно ли держать азербайджанский народ в таком положении на протяжении тридцати лет ?! В течение тридцати лет мы жили надеждой на то, что международное сообщество решит этот вопрос, страны, международные организации, занимающиеся решением этого вопроса, скажут свое слово, высший международный орган мира – Совет Безопасности ООН приложит усилия для выполнения своих резолюций. Эти резолюции остаются на бумаге в течение 27 лет. В течение двадцати семи лет мы во все периоды – на всех этапах переговоров демонстрировали конструктивную позицию, справедливую позицию. Но что мы получили взамен? Агрессор стал еще более наглым. Аппетиты агрессора еще более возросли, он зарится на земли наших предков. В результате он отнес все оккупированные земли к так называемой «Нагорно-Карабахской республике», опубликовал новые карты, на которых все оккупированные территории представлены как Нагорный Карабах. Что случилось потом? После этого они заявили, что мы не вернем Азербайджану ни пяди земли»,- сказал глава государства.