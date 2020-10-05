Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак

БАКУ/Trend/- Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Если бы он говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!»- сказал Президент Ильхам Алиев.