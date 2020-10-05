Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобождение Джебраила от оккупации должно стать уроком для Армении и его покровителей

БАКУ/Trend/- Сегодня освобождение Джебраила от оккупации должно стать уроком для Армении и его покровителей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«До событий я сказал: они совершили там провокацию, мы преподали им урок, но это не стало им уроком. Здесь была совершена провокация, мы преподали им урок, это не стало им уроком. Наконец, совершили провокацию в этот раз. Мы преподали им урок. И сейчас это стало им уроком»,- сказал глава государства.

«Мы являемся сторонниками справедливости. Мы переживаем самые славные моменты нашей истории. Азербайджанский народ – древний народ. В нашей истории было много славных моментов, событий, побед. Сегодняшнее событие занимает особое место среди них. Мы восстанавливаем справедливость. Восстанавливаем свою территориальную целостность, оправдываем и дальше будем оправдывать надежды азербайджанского народа. Мы правы, мы победим! Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!»- отметил Президент Ильхам Алиев.