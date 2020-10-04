Хикмет Гаджиев: Армения нанесла ракетный удар по Мингячевиру

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает государственный террор против мирного населения Азербайджана.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев:

«Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир в Азербайджане. В Мингячевире есть водохранилище и электростанция. Варварское выражение отчаяния».