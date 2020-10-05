Использование Арменией ракет дальнего радиуса действия может привести к еще большей эскалации конфликта - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Использование со стороны Армении ракет дальнего радиуса действия может привести к еще большей эскалации конфликта.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Генеральной прокуратуре сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, траектории этих ракет должны быть изучены и действиям должна быть дана соответствующая оценка.

"Это ракеты дальнего действия, они достигли даже Хызы. Это открыто показывает беспомощность Армении. Армянская сторона прибегает к таким провокациям, чтобы скрыть свои неудачи", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)