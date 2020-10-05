Провокации против Азербайджана осуществляются по прямому указанию военно-политического руководства Армении — помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Мы осуждаем провокации и атаки Армении против Азербайджана. Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, эти провокации против Азербайджана осуществляются по прямым указаниям военно-политического руководства Армении.

"Все это является показателем проводимой на государственном уровне политики террора. Руководство Армении и так называемой "республики" несут прямую ответственность за эти действия. Среди объектов, в которые целятся армяне, нет военных", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что большинство ракет обезвреживаются армией Азербайджана еще в воздухе, не достигая цели.

"Тщетно пытаясь скрыть свою беспомощность, Армения пытается приуменьшить успехи азербайджанской армии. Но это им не удастся. Эти атаки совершаются из таких населенных пунктов Армении, как Систани, Верди, Варденис. Это показывает, что руководитель Армении действует вне рамок этических правил и цивилизованного поведения. Армия Азербайджана достойно пресекает эти провокации, однако в некоторых случаях ракеты все же наносят ущерб гражданским лицам.

Военнослужащие Армении сегодня на поле боя находятся в смехотворном и беспомощном положении", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)