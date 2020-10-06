Президент Ильхам Алиев: Вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров

БАКУ/Trend/ - Прекращение огня должно быть обеспечено на определенных условиях, так как адресованные нам до сих пор призывы просто заключались в том, что, мол, обеспечьте прекращение огня, остановите войну, чтобы после этого продолжились переговоры. Какие переговоры будут продолжаться, на основе чего они будут продолжаться, нам не говорят.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Мы уже около 30 лет участвуем в этих переговорах, и мы участвовали с надеждами. Если бы не было надежд, то мы, естественно, не участвовали в этих переговорах. Переговоры всегда проходили на основе существующих принципов. Среди этих принципов есть вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана. Темой переговоров был вопрос поэтапного освобождения оккупированных регионов, возвращения их нам и последующего обеспечения мира. Однако сегодняшняя Армения, нарушив все изначально достигнутые принципы, организовала новое нападение на нас. Естественно, мы перешли в контрнаступление и освобождаем свои земли силами азербайджанских солдат. Поэтому вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров»,- сказал он.