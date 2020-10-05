Комитет Милли Меджлиса по региональным вопросам провел очередное заседание

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам пятого октября провел очередное заседание.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, заседание открыл председатель комитета Сиявуш Новрузов. Затем состоялся обмен мнениями о ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в нагорно-карабахском регионе.

Были осуждены провокации Армении против Азербайджана. Было отмечено, что в результате высокой боеготовности азербайджанской армии эти провокации были успешно предотвращены. Проявив доблесть и мужество, азербайджанские солдаты захватили стратегически важные высоты в Нагорном Карабахе, освободили ряд сел в Тертерском и Физулинском районах, город Джебраил и несколько сел в этом районе.

Председатель комитета поздравил по этому случаю Верховного Главнокомандующего, народ, а также депутатов. Они резко осудили артобстрел находящихся вдали от зоны боевых действий городов Гянджа и Мингячевир вооруженными силами Армении, сообщили, что доблестная армия Азербайджана дала армянам адекватный ответ. Члены комитета выразили уверенность в том, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджан в скором времени освободит оккупированные земли.

Далее Сиявуш Новрузов предоставил информацию о повестке заседания. Было отмечено, что законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в село Суговшан" поступил от главы государства в порядке законодательной инициативы.

Выступившие далее заместитель председателя комитета Эльшан Мусаев, депутаты Саттар Мохбалиев, Тахир Рзаев, Джавид Османов, Сабина Хасаева, Малик Гасанов прокомментировали события, происходящие в Нагорном Карабахе. Было отмечено, что Азербайджан сегодня борется за свои исконные, признанные на международном уровне земли. Депутат пожелали успехов славной азербайджанской армии в этом направлении.

После обсуждений законопроект был рекомендован для обсуждения на пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)